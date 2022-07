Brazense preso com 1,3 quilo de cocaína

Flagrado assim que desembarcou de coletivo vindo de Curitiba

A Agência Local de Inteligência recebeu informação de que uma pessoa viria em ônibus de linha, que partiu de Curitiba, sentido Wenceslau Braz, e que traria consigo armas e drogas no fim de semana.

O elemento estaria com um uniforme azul. No terminal rodoviário, quando desceu do ônibus com uma sacola branca nas mãos, dada voz de abordagem. Imediatamente, confessou carregar cocaína e um revólver.

Encontrado também um tablete envolto de plástico contendo cocaína pesando um quilo e 19 gramas, outro tablete envolto de sacola plástica pesando 259 gramas também de cocaína, um invólucro azul contendo cinco munições intactas calibre 38 marca CBC, e um revólver calibre .38, capacidade de cinco tiros.

Assim, confeccionado boletim e encaminhado autor e apreensões para delegacia de Polícia Civil brazense para procedimentos.