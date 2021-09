BPM recebe atiradores do Tiro de Guerra de Jacarezinho

Ação contribui com valores de comprometimento, dedicação e disciplina

Nos dias 23 e 24/09, atiradores do Tiro de Guerra de Jacarezinho (TG 05-007) receberam instrução no 2° Batalhão de Polícia Militar, dentro de um Pedido de Cooperação de Instrução (PCI), realizado àquela Organização Policial.

A instrução ministrada pelo Capitão da Polícia Militar Aníbal Pires do Amaral Neto e o Cabo PM Carlos Augusto Facco, abordou noções de controle de distúrbio civil, que consiste no treinamento tático de segurança pública e formas de abordagem em situação violenta. Também fez parte da instrução, a revista pessoal, de dependência e de veículos, objetivando o ensino de técnicas, táticas e procedimentos inerentes à preparação do Combatente Básico de Força Terrestre.

Segundo 1º Sargento Anderson Manfioleti Denoni, a atividade, primordial para a formação do cidadão que cumpre o serviço militar obrigatório, trata-se de oportunidade ímpar, por contemplar também a visita a uma Unidade Policial Militar, possibilitando ao Atirador conhecer equipamentos e armamentos em uso na Polícia Militar do Paraná.

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, destacou a importância da participação da corporação na formação desses jovens e o quanto o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Paraná contribuem para que valores como comprometimento, dedicação, disciplina entre outros sejam transmitidos a tais cidadãos.