Black Friday Magnus com 50% de desconto

A vantagem se aplica para o Cursinho Pré-Vestibular Noturno (2022)

Colégio Magnus Educação está em promoção no mês de novembro. Todos aqueles que realizarem suas matrículas, nesse mês, para o Cursinho Magnus 2022, estará garantindo 50% de desconto na mensalidade.

Além disso, o aluno estará contemplado com simulados e aulões exclusivos, testes vocacionais para melhor direcionamento profissional, acessibilidade ao material do sistema de ensino mais qualificado do país, e também serão atendidos por professores altamente capacitados.

Não perca tempo! Faça parte da família Magnus, e garanta já o seu desconto de 50%.

Seja Magnus também! #VocêMerece