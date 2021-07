Beto Preto anuncia R$ 18 milhões ao Norte Pioneiro

Para construção de Ambulatório Médico de Especialidades do Norte Pioneiro

Em tarde descontraída e com diversas lideranças, o Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, anunciou para o começo de agosto uma concorrência pública de R$ 18 milhões para a construção do AME(Ambulatório Médico de Especialidades do Norte Pioneiro), em Jacarezinho.

O novo espaço físico atenderá os 22 municípios conveniados ao Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

O anúncio aconteceu durante agenda de Beto Preto em Jacarezinho nesta quinta-feira (22) e representa a garantia de que uma das obras públicas de saúde mais aguardada em toda a região está sendo viabilizada.

Com o novo prédio, o Cisnorpi também terá capacidade de ampliar e aprimorar os atendimentos, com maior comodidade para equipes que atuam no consórcio e também aos pacientes de toda a região. Hoje, o órgão tem 1.500 consultas por mês e quando a obra estiver concluída poderá atender 18 mil.

O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), deputado Luiz Cláudio Romanelli, enalteceu o médico e ex-prefeito de Apucarana, a quem sempre se referiu como líder inconteste, “O Beto está fazendo um ótimo trabalho e, junto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, trazendo recursos para o Norte Pioneiro”, assinalou, entusiasmado.

O prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, acompanhou a agenda e comemorou o anúncio. “Para nós esse anúncio representa a garantia de um avanço histórico para a saúde pública de todos os 22 municípios da região”, sublinhou, agradecido.

Beto Preto ainda esteve em visita às obras do novo centro administrativo da Santa Casa de Jacarezinho e também acompanhou uma etapa da vacinação contra a Covid-19 no município.

O trabalho do Cisnorpi é reconhecido em toda a região. São exames e consultas que auxiliam no atendimento da população que não precisam se deslocar para outros centros”, disse Romanelli. “Esta é uma demanda histórica que agora vai sair do papel e que vai melhorar o atendimento em saúde de mais 228 mil moradores de 20 cidades do Norte Pioneiro”.

O terreno em que será edificada o centro de especialidades tem 9.371.67 metros quadrado, nas proximidades do Sesc/Senac em Jacarezinho. “O complexo terá mais de três mil metros quadrados com estruturas de atendimento de especialidades médicas, com consultórios, laboratórios, entre outros serviços”, disse Beto Preto.



Atendimento – O centro atenderá 20 especialidades médicas, além de exames de diagnóstico e de imagens, odontologia, fonoaudiologia e serviço de atenção especializada nas áreas de doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. Abrigará ainda uma unidade dispensadora de medicamentos, serviço social para atendimento e fornecimento de órteses e próteses e os programas de prevenção da diabetes e de redução na progressão da insuficiência renal crônica.

Terá 25 consultórios médicos, oito odontológicos, 17 salas de exames e diagnósticos, um laboratório de prótese dentária, laboratório de análises clínicas, farmácia e sala para pequenas cirurgias. “A implantação deste centro médico vai auxiliar ainda mais no atendimento das pessoas que procuram atendimento especializado no Norte Pioneiro”, disse Palhares.

As cidades atendidas pelo Cisnorpi: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Também participaram do anúncio o prefeito de Figueira José Contieiro (PSL), o diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento; o diretor regional da Seab, Fernando Emmanuel; o presidente da Santa Casa, Nilton José de Souza; e os vereadores Dorival de Souza (PDT), José Roberto Souza de Assis (PSD), Edílson da Luz (DEM) e Antônio Neves Neto (PSD).