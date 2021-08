Bate carro contra barranco em Siqueira Campos

Chuviscava e o motorista perdeu controle do veículo na PR-424

Às 16h50m de sábado, dia 28, aconteceu acidente no KM 26 da PR-424, em Siqueira Campos. O condutor de 34 anos de um Chevrolet Celta (placas de Wenceslau Braz) colidiu contra um barranco.

Com ferimentos leves foi encaminhado para a Santa Casa siqueirense.

O passageiro (36 anos) não se machucou

Garoava e a pista estava molhada no momento do acidente no trecho entre Salto do Itararé. A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) local atendeu a ocorrência.