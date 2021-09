Bate carro em poste de Siqueira Campos

Acidente foi na madrugada deste domingo no perímetro urbano da PR-092

De acordo com dados colhidos no local do sinistro, o condutor de um GM/Kadett transitava pela PR-092 sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos, quando no Km 278 acabou perdendo o controle de direção e colidiu contra um poste de energia elétrica localizado no canteiro que divide a rodovia.

Foi às 3h45m da madrugada deste domingo, dia cinco, na zona urbana siqueirense.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.