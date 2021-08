Atropela veado e se machuca em Jaboti

Acidente aconteceu com moto de placa adulterada no trecho entre Pinhalão

Um condutor, até hoje de manhã ainda não identificado, transitava com uma Honda CG/150 em torno de 12h30m desta quinta-feira, dia 12, pela PR-272 em Jaboti sentido Pinhalão quando no KM 74 atropelou um cervo na pista. O animal morreu e o homem se machucou gravemente.

Socorrido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), inclusive com helicóptero, e levado para o Hospital Evangélico de Londrina.

A motocicleta estava com numeração de chassi pinada(suprimida) e com placa de outro veículo(de Pinhalão), sendo apreendida e encaminhada até a delegacia de Polícia Civil de Tomazina para as providências.

Cervo, ou veado, é o único animal que desenvolve galhadas. Ele é um mamífero com cascos que pertence à família dos cervídeos. Existem cerca de 30 espécies, ou tipos, de cervos. Entre eles estão o veado-campeiro, o cervo-do-pantanal (ou veado-galheiro), entre outros.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.