Assaí recebe veículos, computadores e Cartão Futuro

Também lançaram cursos de formação de obra na área de tecnologia

Nesta quinta-feira, dia 18, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito Tuti Bomtempo (PSD) entregam para o munícipio de Assaí, veículos, computadores e lançam o programa Cartão Futuro e cursos de formação de mão de obra na área de tecnologia.

A importância do Cartão Futuro é para a inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade social, com auxílio de R$ 300, por jovem, às empresas que participarem do programa.

Os cursos de formação de mão de obra serão feitos através de parceria da Tata Consultancy Services, uma multinacional da Índia de tecnologia da informação e consultoria, com o Centro Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Cescatto Bomtempo. A empresa deve instalar uma unidade no Norte do Paraná.

No Centro de Eventos Toyosaburo Ikeda, a partir das 18 horas, serão entregues 950 tablets para estudantes das escolas municipais.

Além disso, no encontro terá a liberação de recurso de bancada parlamentar para aquisição de uma motoniveladora.