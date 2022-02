Zera fila de cirurgia ginecológica com apoio de Luísa Canziani

Onofre e deputada anunciam recursos para a saúde das mulheres

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu nesta terça-feira, 22, a visita da deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR), que na oportunidade anunciou a viabilização de uma emenda no valor de R$ 205 mil, destinada à realização de cirurgias ginecológicas. Segundo Onofre, com o novo recurso será possível realizar 140 cirurgias em parceria com o Hospital Irmandade Santa Casa de Arapongas.

De acordo com um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), o município tem 260 mulheres na fila de espera para cirurgias ginecológicas. “É uma grande notícia. Especialmente por conta da pandemia, estas cirurgias foram adiadas e muitas mulheres têm sofrido e estão necessitando de cirurgias ginecológicas. Agora, vamos poder retomar esses atendimentos especializados. Vamos destinar o recurso para a Santa Casa e, através de um grande mutirão, que contará com o apoio do Cisvir, iremos atender as pacientes” salientou o prefeito.

EM MARÇO

Onofre anunciou ainda que as cirurgias deverão ter início já no mês de março – mês em que se comemora também o Dia Internacional das Mulheres. “É uma contribuição muito valiosa da Luísa, grande parceira de Arapongas e que tem um olhar todo especial para as demandas do público feminino. Faremos de março, mês que enaltece a importância da mulher na sociedade, um mês de ações efetivas em prol da saúde das nossas mulheres”, frisou.

A deputada destacou a importância de políticas públicas voltadas para o público feminino. “Eu defendo a qualidade de vida e participação das mulheres em todas as áreas. E precisamos, cada vez mais, alcançar espaço, inclusive político”, afirmou. Luísa Canziani ainda assumiu um novo compromisso com o município: de zerar a fila de esperas destas cirurgias. “Como o prefeito disse, o recurso de R$ 205 mil atenderá 140 pacientes, por isso firmo aqui o compromisso de trazer mais recursos para zerarmos a fila de espera em cirurgias ginecológicas e sempre nos mantermos atentos em relação à saúde – em especial das mulheres”, anunciou.

O gestor da Santa Casa, Leonardo Daleffe, também comemorou a notícia. “O Hospital Santa Casa está de portas abertas ao município. Já temos feito um grande trabalho junto com a prefeitura e, agora, mais um importante passo para a saúde das mulheres”, disse.

Participaram também o vice-prefeito Jair Milani, secretários municipais, gerente do Cisam, Juliana Parazzi, além das representantes da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, a primeira-dama Gisele Salles, os vereadores Levi Xavier, Márcio Nickenig, Marilsa Staub, Meyre Farias, Zé Maria, Marcelo Junio e Toninho da Ambulância

Texto e fotos: Prefeitura de Arapongas.