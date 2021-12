Aproveite o Natal no Daj Resort & Marina em Ribeirão Claro

Chegou a hora de aproveitar com muito conforto e harmonia com a natureza

O Natal mais aguardado dos últimos anos está chegando e o melhor presente vai ser estar ao lado da sua família, de preferência com uma viagem em sintonia com a natureza e com muito conforto, requinte e lazer. Essa é a proposta do Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, nas divisas do Estado do Paraná e São Paulo.

Com uma estrutura completa e amplas áreas, o resort propicia momentos de lazer e descanso em suas piscinas, áreas esportivas, de recreação, passeios, spa e muito mais, privando sempre por um atendimento personalizado.

Os hóspedes serão recepcionados no dia 23 (quinta) com espumante de boas-vindas na piscina. No dia 24 o Papai Noel chegará às 19h30 e em seguida terá musica ao vivo na piscina. No dia 25 haverá música no fim da tarde para acompanhar o pôr-do-sol mais bonito da região.

Enquanto os pais aproveitam a programação e o merecido descanso, a equipe de recreação da tia Miojinho, entretêm a criançada com diversas atividades nos vários espaços disponíveis; piscinas, fazendinha, pescaria, quadras esportivas, campos de futebol, espaço kids, bicicletas, entre outras atividades em harmonia com a natureza.

“O descanso é mais que merecido para as mães que ao invés de preparar a ceia podem aproveitar o spa para se preparar para uma linda noite de Natal. Ou, os pais, que ao invés de ficar na correria das compras de última hora e cuidando dos filhos, podem aproveitar a piscina enquanto nossa equipe cuida de todos os preparativos para que o seu Natal seja inesquecível”, sugere a gerente do resort, Silmara Camargo.

O Daj Resort e Marina se destaca também pelas confortáveis suítes a partir de 90 metros quadrados que acomodam um casal e mais dois filhos até seis anos, como cortesia, ou até 11 anos, mediante taxa extra. As roupas de cama Trussardi e os produtos de banho L`Occitane são um mimo à parte no espaço que ainda conta com TV 55 polegadas, cofre, dois chuveiros, cama king size e banheira de hidromassagem.

A gastronomia do resort valoriza a culinária regional aliada à cozinha internacional desde o café da manhã com o premiadíssimo café de Ribeirão Claro acompanhado por pães frescos produzidos na própria padaria, doces regionais, tapiocas e a exclusiva coalhada com frutas vermelhas.

Localização

O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.