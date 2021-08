Apreendido com cocaína em Abatiá

Adolescente tentou fugir de motocicleta mas não conseguiu

A PM viu uma motocicleta com farol danificado e sem luz traseira às 21h30m do sábado, dia 31, na Rua Ângelo Dalbem, em Abatiá. O condutor, em postura suspeita, arremessou um pequeno objeto para longe e tentou fugir, mas foi impedido.

O elemento, adolescente de 17 anos, já era conhecido e com diversos envolvimentos com atividades ilícitas. Tanto que o que jogara era um pacote com 11 pinos de cocaína.

Apreendido e a Strada CBX 200cc recolhida ao pátio.