Apreendida moto com escapamento irregular

No bairro Serra Pelada ontem à tarde em Santo Antônio da Platina

Em patrulhamento na esquina das Ruas Antônio de Castro Villas Boas com a Djalma de Oliveira às 15 horas desta terça-feira, dia 27, no bairro Serra Pelada, a PM flagrou uma motocicleta com som excessivamente alto proveniente do escapamento.

Dada voz de abordagem, após revista pessoal, e em consulta ao sistema verificou-se que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e a Honda/CG 160 Fan estava com a documentação sem débitos, porém em averiguação o escapamento irregular.

Assim, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da 4° Cia PM e o piloto orientado quanto aos procedimentos cabíveis ao fato.