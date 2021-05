Antonely entrega novos uniformes à servidores

Setenta e dois funcionários receberam os kits

O chefe do executivo, Dr. Antonely Carvalho entregou na tarde desta quinta-feira (20), os novos uniformes para os funcionários da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e motoristas dos transportes escolares da Prefeitura Municipal de Ibaiti.

A entrega foi realizada no pátio de máquinas. O prefeito estava acompanhado do secretário de Administração Guilherme Augusto de Oliveira Leite e do diretor de Obras, Antônio Carlos Dônola. Os uniformes foram adquiridos com recursos próprios do município.

Foram 72 funcionários que receberam os kits contendo um chapéu com proteção solar de nuca, um par de botas de segurança, uma jaqueta, duas calças, um camisa polo de mangas longas e duas camisas polo de mangas curtas.

Para o prefeito, a entrega dos uniformes é uma forma de valorizar e identificar os trabalhadores nas mais diversas frentes de trabalho desenvolvidas em todo o município.

“Os uniformes valorizam nossos servidores e proporcionam segurança e conforto a todos em suas atividades diárias”, disse o prefeito.