Antonely atende a zona rural de Ibaiti

Moradores de todo o entorno do distrito de Vassoural

Na manhã deste sábado, dia 15, o prefeito Antonely Carvalhos esteve no distrito do Vassoural juntamente com o vice prefeito Ulisses e os vereadores José Oscar Belão (Presidente da Câmara), André Zaninette (Zebra); Líder do Governo na Câmara; Luciano Berges e Vera Lúcia Siqueira (representante do Vassoural) e também Antônio Carlos Donola ,Diretor da Secretaria Municipal de Obras de Ibaiti (fotos).

De maneira informal, e sempre próximos aos amigos e produtores rurais que residem perto do distrito(Santo Reis, Banco da Terra, Vila Rural e Paulistinha) , atendeu um por um dos presentes, “coletamos as demandas de serviços em estradas rurais, bueiros, postes de iluminação pública, abastecimento de agua, visando dar mais rapidez e agilidade dos serviços prestados pela prefeitura. Dia muito produtivo com participação da comunidade”, declarou o chefe do executivo.