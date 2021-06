Antonely antecipa a 1ª parcela do 13º

Adiantamento injetou R$ 1.463.661,11 na economia de Ibaiti

A prefeitura de Ibaiti antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais para esta segunda-feira, 21.

De acordo com o prefeito Dr. Antonely Carvalho, neste ano, o adiantamento está injetando R$ 1.463.661,11 (um milhão e quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos), na economia do município. A antecipação beneficia todo o funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas.

Dr. Antonely Carvalho afirmou que a antecipação do crédito é uma forma de demostrar a responsabilidade da Administração Pública com os funcionários. A medida só foi possível devido ao esforço de toda Administração que soube fazer uma projeção econômica, permitindo a antecipação do décimo terceiro.

“Apesar do momento difícil do ponto de vista sanitário e econômico que o país está passando em virtude da pandemia, a prefeitura vem mantendo o equilíbrio em suas contas, o que permite pagarmos os salários em dia e anteciparmos a primeira parcela do 13º, como sempre fizemos nos cinco anos da nossa administração”, destaca o prefeito.