Anibelli relembra as grandes conquistas que esteve à frente

“Nosso partido tem história e serviço prestado”, destacou presidente do MDB

O deputado estadual Anibelli Neto, do MDB, recorda de duas grandes conquistas de sua atividade parlamentar e política, o novo status sanitário do Paraná livre da febre aftosa sem vacinação, e do fortalecimento do MDB do Paraná.

Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Alep e médico veterinário, Anibelli Neto lembrou do grande movimento que participou pelo estado mostrando a importância desse novo status aos pecuaristas, resultando em uma grande Audiência Pública, a maior da história do poder legislativo, com quase dois mil participantes.

“Agricultura e pecuária levam o Paraná para frente, o novo status sanitário garantiu ao produto de origem animal conquistar novos mercados internacionais. Do ponto de vista prático, isso significa aproximadamente R$ 6,6 bilhões em pelo menos 23 municípios, gerando cerca de 14 mil empregos diretos”, disse Anibelli Neto.

Como presidente do MDB do Paraná, Anibelli Neto sabe da importância de construir um partido que tenha pessoas e bandeiras em defesa da população. Em seu pronunciamento, aproveitou para pontuar alguns compromissos já realizados pelo partido.

“Assumimos o partido e dissemos que todos seriam bem-vindos, desde que entrassem pela porta da frente, que é o Diretório Municipal. Tenho a satisfação de dizer que trouxemos lideranças e forjamos novos quadros no Paraná”, destacou o presidente do MDB ao se referir dos candidatos lançados pela sigla no estado.

“Nosso partido tem história e serviço prestado, e agora lançamos a esperança para o povo brasileiro, digo da nossa candidata à Presidência da República, Simone Tebet. Tenho orgulho de dizer que o MDB volta a ser protagonista no cenário nacional colocando à disposição um quadro preparado, competente, sério e ficha limpa”, finalizou Anibelli.