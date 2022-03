AMP discute piso do Magistério com a Amunorpi nesta sexta

Será em Jacarezinho reunindo prefeitos da região

O presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Aparecido José Weiller Júnior (chefe do executivo de Jesuítas), e o vice, Prefeito Edimar Santos(prefeito de Santa Cecília do Pavão) e mais dois especialistas da entidade, participarão da reunião da Amunorpi nesta sexta-feira, dia 18, às 8h30m, em Jacarezinho.

Será na Auditoria da Clínica de Odontologia, no Jardim Panorama.

A pauta será o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), assunto que interessa muito aos alcaides.

O encontro será dirigido pelo atual presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Luiz Henrique Germano (Siqueira Campos).