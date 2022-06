AMP/Amunorpi apoiam produção orgânica na região

Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) também participa de evento

Será promovido Workshop de Qualificação para Certificação de Produtos Orgânicos no dia 21 deste mês (próxima terça) das nove às 12 horas e das 13 às 15 horas, no Auditório do SESC/SENAC, em Jacarezinho.

Em recente reunião com o diretor-presidente do Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná), Jorge Callado, o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, tratou da extensão do programa de certificação de orgânicos para o Norte Pioneiro, que tem um grande potencial produtivo e já conta com culturas de orgânicos.

O objetivo é divulgar, incentivar, capacitar e colocar em prática, em parceria com a AMP, junto aos produtores da região, o aumento da produção de orgânicos na região, promovendo melhora de renda no campo e da qualidade de vida dos produtores.

“Esse trabalho do Tecpar traz mais valorização aos produtores, e segurança aos consumidores. O Tecpar Certificação é um grande sucesso e garante qualidade aos produtos, sendo assim de fundamental importância para o municípios do Norte Pioneiro”, comentou Júnior.