Alisson Wandscheer visita Norte Pioneiro

Alisson Wandscheer, presidente do PROS do Paraná, percorreu novamente o Norte Pioneiro, visitando os municípios e alinhavando acordos e ajustes para ampliar o partido, que apoia a reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Ele estava acompanhado de José Otávio da Silva, Edimeire Iel, Luiz Cancio Amaral, Cícero Ceará, Coutinho Souza e o Pastor Everton Souza.

“A política se faz com compromisso”, declarou, categórico e consciente.

Casado com Lia, o advogado tem um filho, Leonardo, 15 anos, e duas moças, Isabela, 20, e Letícia, 18. Alisson é filho do deputado federal Toninho Wandscheer(PROS) líder da bancada paranaense na Câmara, em Brasília.

“É preciso garantir o acesso a mais informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) para quebrar preconceitos e ampliar as chances do diagnóstico precoce e o acompanhamento recomendado. Precisamos batalhar por mais inclusão na educação e no mercado de trabalho com políticas públicas para os autistas adultos”, afirma, adicionando: “Estímulo ao empreendedorismo para geração de emprego e renda para os paranaenses, essa proposta também está entre as prioridades para a minha atuação. Mais incentivos à políticas públicas voltadas e de incentivo ao comércio, ao desenvolvimento industrial, ao empreendedorismo e à abertura de negócios no Paraná, visando a geração de emprego e renda e a prosperidade”.

“Vou trabalhar para que o orçamento dos municípios seja maior. Porque é nas cidades que você precisa de segurança, creches, educação, asfalto e de melhorias na saúde pública. Quero viabilizar mais investimentos para qualificar jovens para o primeiro emprego, além de garantir a ampliação dos investimentos em educação para as universidades estaduais e as escolas técnicas. Juventude qualificada é garantia de um futuro com mais dignidade e qualidade de vida”.

