ALGBTI+ fala na câmara de vereadores de Jacarezinho

Parti cipa ção se de veu ao Mês d o Or g u lho G ay

Na Sessão Ordinária desta semana, o Diretor-Presidente da Associação Núbia Rafaela Nogueira ALGBTI+, Luan de Oliveira Nunes, fez uso da Tribuna Popular para expor sobre os trabalhos desenvolvidos pela Instituição, bem como divulgar o Orgulho LGBTI+, celebrado anualmente no dia 28 de junho.

A entidade foi criada em 2017 com o objetivo de oferecer apoio, sobretudo em casos de violação de direitos à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Ano passado, também na Câmara Municipal, foi instituída utilidade pública municipal, por unanimidade pelos vereadores.

Atualmente, desenvolve atividades em diversas áreas, como psicologia, jurídica e de saúde. Luan enalteceu a atuação dos voluntários da associação filantrópica e pontuou que, para lutar e defender as causas relacionadas ao público LGBTI+, não é preciso ser um integrante, basta ser humano.

O mês do orgulho LGBT+ é comemorado devido a Rebelião de Stonewall Inn que ocorreu dia 28 de junho de 1969 em Nova York, nos EUA. Um marco na reinvindicação pelos direitos a comunidade, após a invisibilidade e violência sistemática. Neste mês a Ong tem realizado algumas ações, e nesta data comemorativa, colocou de forma simbólica, uma faixa na Câmara Municipal e na Faculdade de Direito na UENP divulgando a necessidade de se denunciar o preconceito.

O Presidente da Câmara, Antônio Neto (PSD), destacou a importância da referida Associação para a comunidade jacarezinhense, “É importante exaltar o brilhante trabalho de toda a diretoria e voluntariado que atua no dia a dia da Instituição. Precisamos fortalecer as políticas públicas em defesa da Comunidade LGBT+”.

Para Serginho Marques (PT) ter a oportunidade de ouvir a Instituição, justamente neste dia, é uma conquista! “A comunidade LGBT+ vem ganhando voz na sociedade e conquistando o seu espaço com muita luta, superando barreiras e ampliando o acesso aos direitos de seus integrantes. Hoje, celebramos o Dia do Orgulho LGBT+ e, contar com os representantes da Associação Núbia Rafaela Nogueira, no Plenário do Legislativo, é um momento único. Parabéns a todos os envolvidos, pois foi a luta de vocês que os trouxeram até aqui”, enfatizou o Vereador.

A Vereadora Luciane Alves (PSD) discorreu sobre o quanto é importante o respeito para todos, “Amor e solidariedade deveriam existir sempre. Temos que trabalhar por políticas que possibilitem oportunidades, garantia de acesso aos direitos e à inclusão dos Membros da Comunidade LGBT+”, destacou Luciane.

Ao final de sua exposição, Luan agradeceu o espaço concedido à Instituição e reforçou a importância de ações que visem conscientizar a população sobre a necessidade de se combater a discriminação, de modo a construir uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente da orientação sexual, gênero ou sexo biológico de cada pessoa.

Conheça mais – Atendimento presencial das 13h as18h na Rua Duque de Caxias, 80 na Villa Setti (Antiga UBS), ou no telefone 043 3238-0777. Acompanhe mais sobre a Associacao nas Redes Sociais www.instagram.com/ongbunia e www.facebook.com/ongnubiarafaelanogueira