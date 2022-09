No Norte Pioneiro, Alex e Luísa Canziani atendem demandas

Visitam municípios com bases já consolidadas

Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá, Barra do Jacaré, São José da Boa Vista, Japira, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Itambaracá, Bandeirantes, Joaquim Távora, Carlópolis, Quatiguá, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Santa Amélia, Abatiá e Ribeirão do Pinhal.

Esses foram os últimos municípios do Norte Pioneiro visitados pela deputada federal Luísam Canziani, que busca a reeleição, e seu pai, Alex, seis vezes deputado federal e agora concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa, após servir em Londrina como secretário de Gestão na Administração Municipal.

Ambos diretamente envolvidos no atendimento das reivindicações em todos os segmentos e destaques nacionais em algumas áreas, principalmente na Educação e Saúde.