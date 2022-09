Por acidente fatal delegado estará em Carlópolis amanhã

Ouvirá motorista e testemunhas sobre atropelamento

O caso do acidente seguido de morte em Carlópolis foi atendido primeiramente por Carolinne dos Santos Fernandes que era a plantonista na ocasião. O delegado Tristão Borborema (foto) estava de folga do plantão de domingo mas pela gravidade instaurou o inquérito e determinou a intimação de testemunhas e obtenção da filmagem do acidente.

Segundo disse dr. Tristão ao Npdiario, o autor foi identificado e será indiciado pelo homicídio culposo (quando alguém mata um pessoa sem ter a intenção de fazê-lo). Além disso, na condução de veículo automotor. Detalhes serão colhidos no curso das investigações.

Ele atenderá pessoalmente em Carlópolis nesta quinta-feira, dia 22, e pretende ouvir também o motorista.

Yoshiko Yamamoto (foto) , mais conhecida como “Maria do Kunhico Yamamoto”, faleceu. Ela tinha 82 anos e morreu no Hospital São José após ser atropelada por um Fiat Uno, cujo condutor teria permanecido no local, segundo o patrão dele. João Carlos Mazzetto, 32 anos, casado, é de Fartura(SP) e trabalha numa empresa em Carlópolis. O motorista, inclusive, mesmo em estado de choque, teria ajudado no socorro quando da chegada da ambulância. Só que não prestou depoimentos, não foi submetido ao teste de alcoolemia e nem identificado no Boletim de Ocorrência.O patrão elogiou o colaborador, garantindo ser prestativo e exemplar. A idosa fazia caminhada sozinha. O acidente foi na rua Benedito Salles, próximo ao cruzamento com a rua André Jorge Clele (foto), onde a mulher residia.

A cerimônia de velório foi realizada na Capela Municipal Lauro Soares e o corpo sepultado às 11h20m desta terça-feira, dia 20, no Cemitério Municipal de Carlópolis (VÍDEO) , conforme tinha informado a Funerária Cristo Rei.

Yoshiko tinha três filhos que moram em Curitiba. O marido é falecido.

