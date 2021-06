Acidente entre Ribeirão Claro e Carlópolis

Peugeot/206 colidiu contra barranco na rodovia PR-151

Exclusivo: Acidente no KM 22 da PR-151 em torno de 22h05m desta sexta-feira, dia 27, deixou um homem de 52 anos com ferimentos leves, em Ribeirão Claro.

De acordo com informações recolhidas no local, o motorista dirigia o Peugeot/206(placas de Ribeirão Claro) pela rodovia sentido Carlópolis, perdeu o controle e chocou-se contra o barranco às margens direita da via, base seu sentido de tráfego.

Foi hospitalizado sem risco de morte.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.