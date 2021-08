Acidente em Siqueira fere casal

Batida ocorreu na PR-092 no município de Wenceslau Braz

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu acidente do tipo abalroamento lateral envolvendo um automóvel e um caminhão-trator acoplado a semi-reboque com um casal encaminhado para o Hospital São Sebastião, de Wenceslau Braz, com ferimentos médios.

Aconteceu às 14 horas desta segunda-feira, dia 30, no KM 252 da PR-092 entre o Fiat Toro (placas de Congonhinhas), dirigido por um idoso de 77 anos, que estava acompanhado de sua esposa, 76, e o Scania/T124 (placas de Porto União-PR) conduzido pelo motorista de 46 anos, que não se machucou.

Sinistro ocorreu no sentido decrescente de Wenceslau Braz-Arapoti. Realizado etilômetro, resultou negativo.