Acidente em Siqueira Campos fere quatro

No trecho da PR-092 entre Quatiguá na madrugada de domingo

Um Ford/Focus (placas de Siqueira Campos) cruzava o KM 280 da PR-092 exatamente 01h15m da madrugada deste domingo, dia oito, quando se envolveu em acidente do tipo abalroamento transversal com o Volkswagen/8150 (placas de São Jose dos Pinhais/PR) no trecho entre Quatiguá (fotos).

O jovem motorista do caminhão(23 anos) se machucou e foi encaminhado para a Santa Casa local, assim como também com ferimentos o condutor do carro (35 anos) e as passageiras de 23 e 27 anos.

Não foram usados etilômetros porque todos ficaram hospitalizados. A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu o sinistro.