Causa acidente e é preso em Joaquim Távora

Rapaz de 22 anos que estava em Fiat Palio de Quatiguá sofreu ferimentos

A Scania/R440 (placas de Araranguá/SC) transitava pela PR-092 e às 23h35m de domingo, dia cinco, quando chegou no km 301 no sentido Quatiguá–Joaquim Távora) provocou colisão frontal com o Fiat/Palio (placas de Quatiguá) que viajava no sentido contrário da via.

Realizado positivo o etilômetro, o condutor da carreta(41 anos) -que não se machucou – foi preso em flagrante. Encaminhado para delegacia de Polícia Civil tavorense pelo Artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012). Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Um menino de quatro anos e uma bebê de três foram entregues para a mãe com a supervisão do Conselho Tutelar.

O motorista do carro, 22, sofreu ferimentos sendo levado para Hospital Dr. Lincoln Graça. O seu passageiro, homem de 38, não teve ferimentos.

Acidente teve suporte da equipe da Rádio Patrulha da PM tavorense. A Unidade Operacional da PRE (Policia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.