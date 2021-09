Acidente deixa piloto de moto machucado em Siqueira Campos

A Unidade Operacional da PRE local atendeu a ocorrência

Acidente às 09h40m desta quarta-feira, dia 22, envolveu um Volvo/FH (placas de Campo Grande/MS) e uma Honda/CG 160 (placa de Londrina) na PR-092 , em Siqueira Campos.

Conforme dados colhidos no local do sinistro, ambos veículos transitavam pela rodovia, sendo que ao se cruzarem nas proximidades do Km 290 acabou soltando o rodado (dois pneus) de um dos reboques do caminhão, vindo atingir a motocicleta, que viajava em sentido contrário,

O condutor de 23 anos foi socorrido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

O jovem, que é de Santo Antônio da Platina, sofreu ferimentos graves em uma das pernas.

O motorista, 59 anos, que não havia percebido o ocorrido, depois de ser informado por terceiros, compareceu no local para os devidos esclarecimentos. Ele não se feriu. Foi realizado etilômetro com resultado negativo.