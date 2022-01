Ação atrai empresas para abrir em Ibaiti (vídeo)

Campanha tem incentivos e cessão de terrenos em Parque Industrial para empresas A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio lançou uma campanha nacional para atrair novas empresas e investimentos para o município com o objetivo de impulsionar ainda mais a economia da região. O lançamento oficial aconteceu em novembro passado durante sessão solene na Câmara Municipal em comemoração ao aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município. O vídeo da campanha com o tema: Venham para Ibaiti, Invistam em Ibaiti! mostra os atrativos da cidade que hoje se consolida como polo comercial, industrial, médico e educacional no Norte Pioneiro. A campanha ressalta o grande desenvolvimento ocorrido no município nos últimos anos com significativo avanço em infraestrutura com ruas pavimentadas e acesso fácil a todos os bairros. A cidade é cortada em quase toda sua extensão pela rodovia federal BR-153, uma das mais importantes vias do país, com acesso direto à Capital do Estado e ao Porto de Paranaguá, além de ser um importante entroncamento para as rodovias estaduais PR-435 (que liga a região a Londrina) e PR-272. Dois grandes outdoors foram instalados nesta semana na entrada do Parque Industrial na BR-153 (Bairro Água da Limeira e Próximo ao SAMU). Os painéis destacam os incentivos e a cessão de terrenos às empresas promovidas pelo município.

A ideia da campanha para atrair novos investimentos para o município partiu do prefeito Dr. Antonely Carvalho que sempre tem buscado levar o nome de Ibaiti para todo o Brasil. Para o prefeito, a campanha de marketing tem o objetivo de atrair novos investidores para a região e consequentemente promover mais desenvolvimento, crescimento, geração de emprego e renda para os moradores com a instalação de novas empresas no Parque Industrial.

“Buscamos levar o nome da nossa cidade para todo o Brasil como um bom lugar para se investir. Através do vídeo nas redes sociais e dos painéis colocados à margem da rodovia, conseguimos atingir todas as pessoas. A BR-153 é uma das maiores rodovias do Brasil e a principal ligação do Meio-Norte do país com a região geoeconômica Centro-Sul. Muitos veículos trafegam diariamente pelo nosso município e sem dúvida os painéis serão vistos por todos que passam pela rodovia”, declarou o prefeito.