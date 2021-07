Abatiá abre Olimpíada de Matemática 2021

Responsabilidade do conceituado Professor Mestre Rodrigo Alves Vicarri

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição da Olimpíada de Matemática do Norte Pioneiro. A iniciativa é do Professor Mestre Rodrigo Alves Vicarri (foto).

Ele é Mestre em matemática pela UEL(Universidade Estadual de Londrina) com experiência de mais de dez anos nos ensinos Fundamental, Médio e Superior em instituições públicas e privadas.

Proprietário do ICEP Cursinhos Preparatórios em Abatiá.

Premiações: 1º Colocado – R$ 2 000,00 (dois mil reais);

2º Colocado – R$ 1 000,00 (mil reais);

3º Colocado – R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inscrições: Pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez reais).

Depósito Bancário (Ag. 47-7/C.c. 8.214-7). Pix (064.043.259-00).

Enviar e-mail para vicaricursinhos@gmail.com informando:

Nome Completo, Idade, CPF, RG, e Endereço completo.

WhatsApp: (43) 9 9978-0994.

Público-alvo: Estudantes dos municípios do Norte Pioneiro.

Faixa etária: 12 aos 18 anos incompletos.

Local da Prova (provavelmente): Abatiá.

Data: Provavelmente Primeiro Domingo do Mês de Setembro.