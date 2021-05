Cambará: 2º BPM homenageia militar

Demonstrou postura exemplar em operação envolvendo motociclistas irresponsáveis

Nesta sexta-feira, dia 14, o comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, entregou simbolicamente “Elogio Individual” ao comandante do Pelotão Policial Militar de Cambará, 2º Sargento Reinaldo Antônio dos Santos (os dois na foto principal), pelo comprometimento e profissionalismo na execução da “Operação Titan”.

O militar, há mais de 25 anos na corporação, é exemplo a ser seguido pelos demais e exerceu função notável com ações prévias e de planejamento que culminaram no sucesso da iniciativa, voltada à fiscalização de motociclistas que se reuniam para a prática de corridas não autorizadas – os populares rachas – em determinado trecho da rodovia BR-369.

A ação obteve repercussão devido os infratores demonstrarem as manobras perigosas em redes sociais, o que evidenciou o perigo a outros condutores, passageiros e pedestres que utilizam aquela rodovia.

As forças de segurança, de imediato responderam à sociedade e a articulação do Sargento Reinaldo com a Polícia Rodoviária Federal e os demais policiais envolvidos foi crucial para o resultado da confecção de 105 autos de infração de trânsito e a apreensão de 21 motocicletas no último dia dois.

“Postura como a do homenageado enaltece a corporação e demonstra a preocupação do 2º BPM com a comunidade do Norte Pioneiro”, finalizou o major.

Veja neste link reportagem sobre a operação: https://www.npdiario.com.br/comportamento/prf-e-pm-apreendem-21-motos-em-cambara/