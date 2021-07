Zezão define hoje aulas presenciais

Poderão ser realizadas no modelo de ensino híbrido (aulas presenciais e online)

O prefeito Professor Zezão(foto) se reúne na manhã desta segunda-feira, dia 19, com as secretárias municipais de Saúde, Gislaine Galvão, e Educação, Adriane Cavatoni, para discutir o possível retorno das aulas presenciais a partir de depois de amanhã no município.

Mais à tarde, conversará com as diretoras dos colégios estaduais para uma tomada de decisão conjunta.

Ofício Circular n.º 048 da Secretaria de Educação do Paraná dirigido para as Chefes dos Núcleos Regionais de Educação assevera: Considerando que, desde o dia 10 de maio de 2021, está sendo realizado o retorno escalonado das aulas presenciais no Paraná, após avalição desta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED verificou-se a necessidade do retorno presencial das aulas em todas as instituições públicas do Estado.(…)

Por entender que a aula presencial é fundamental para o aprendizado, bem como para a recuperação dos conteúdos essenciais, a SEED informa que, dia 21 de julho de 2021, todas as escolas da rede pública estadual de ensino deverão retornar com a oferta das aulas presenciais.

Desse modo, solicitamos que os gestores realizem ampla divulgação à comunidade escolar, bem como informem sobre a necessidade de autorização dos responsáveis para o retorno dos estudantes às aulas(…).

É importante, também, que as instituições de ensino observem a capacidade máxima de atendimento de cada sala de aula, a fim de respeitar o distanciamento de 1,5 m. Se necessário, as aulas poderão ser realizadas no modelo de ensino híbrido (aulas presenciais e online).