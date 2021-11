Zezão/Chico fazem recape de 100% do centro platinense

Pacote de recapeamento e modernização viária contempla 16 ruas; investimentos somam mais de R$ 1,9 milhões em recursos próprios

A prefeitura de Santo Antônio da Platina inicia em janeiro um pacote de recape asfáltico das ruas centrais da cidade. O projeto de elaboração com recursos do próprio município soma mais de R$1,9 milhões de reais e contemplará 16 ruas da cidade.

A iniciativa inclui desde as vias de maior movimentação comercial como a Marechal Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa, acessos ao centro da cidade como as ruas Benedito Lúcio Machado e Dom Pedro II, além de algumas transversais (veja os quadros abaixo ao final deste texto).

O projeto prevê mais de 195 mil metros quadrados de recuperação viária e melhorias como poda de árvores e sinalização de trânsito.

De acordo com o prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, o recape asfáltico do centro da cidade faz parte de um pacote de medidas de recuperação viária no município, chamado “Asfalto 100%”.

“Estamos seguindo nosso plano de urbanização partindo da periferia para o centro. Já no começo de 2022 teremos condições de começar os trabalhos no centro da cidade. Santo Antônio da Platina é um município polo comercial e de prestação de serviços do Norte Pioneiro, por isso o centro da cidade precisa ser valorizado também”, explicou o chefe do executivo.

“O asfalto melhor significa qualidade de vida para os platinenses, além de beneficiar o trânsito e valorizar nossa cidade. Santo Antônio da Platina merece ter ruas bem cuidadas em todas as suas áreas e esse investimento em urbanização também atrai mais visitantes e investidores da região”, comentou o vice-prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon.

Todo o projeto para o recape asfáltico da área central já foi concluído na Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Obras. Os trabalhos deverão consistir inicialmente com tapa buracos, seguido de duas camadas de coberturas asfálticas.

A execução das obras depende da assinatura do contrato entre a prefeitura e a empresa que será responsável pelo serviço, processo que deverá ser concluído no início de 2022.

O projeto “Asfalto 100%” da administração abrange diversos bairros com áreas em andamento e também algumas obras já concluídas.

Já foram entregues a pavimentação dos bairros: Jardim Murakami, Jardim Campestre, Jardim Isaura e Jardim Baggio. Atualmente estão em execução as obras nos bairros Aparecidinho III, Vista Alegre, São Pedro II e Eldorado. Segundo o prefeito, Vila Galvão, Parque do Pavão III e Jardim Altvater estão com o projeto de asfalto em fase de licitação.

Avenida Palma Rennó, Oliveira Motta e Parque Alvorada – No dia 29 de outubro em sua visita a Santo Antônio da Platina, o governador Carlos Massa Ratinho Junior(PSB) anunciou mais de R$ 4 milhões em investimentos na infraestrutura urbana.

Na ocasião, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, anunciou o apoio financeiro para as obras de revitalização das Avenidas Oliveira Motta e Palma Rennó, no centro da cidade. O plano prevê a modernização das duas avenidas, melhorando a circulação de veículos e pedestres, além da construção de pista de caminhada.

Na verba anunciada também está previsto o asfaltamento do Parque Alvorada, que junto ao projeto “Asfalto 100%” da administração municipal totalizará 12 bairros com asfalto novo no município.

Texto e fotos: Aline Damásio