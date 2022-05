Yazaki contrata assistentes de produção em SAP

Dezenas de vagas estão disponíveis para homens e mulheres com mais de 18 anos

A Yazaki do Brasil está com oportunidades de emprego abertas para assistente de produção em Santo Antônio da Platina. Dezenas de vagas estão disponíveis para homens e mulheres com mais de 18 anos de idade.

A única exigência é possuir Ensino Médio completo. O currículo pode ser entregue na própria unidade da Yazaki e também na Agência do Trabalhador, das oito às 17h30m.

Instalada desde 2004 no município, a empresa é líder mundial na fabricação de chicotes automotivos e responsável pela geração de mais de dois mil empregos diretos.