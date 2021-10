Tomba caminhão na 092 em Wenceslau

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência



Um motorista de 43 anos perdeu o controle e tombou o caminhão Volvo/FH 460 (placas de Osório/RS) numa curva às seis horas deste domingo, dia dez, no KM 251 da PR-092, em Wenceslau Braz.

Foi sentido Arapoti vindo de Goiás com a carga de melancias com destino a Curitiba. Realizado etilômetro resultou com o valor aferido de 0,00 mg/l.

Houve derramamento da carga, as frutas caíram para fora da pista sentido barranco. O condutor disse à reportagem que as melancias que batem entre si ou no chão em até dois dias estragam e não compensava levar à capital paranaense, assim populares levaram para suas casas sem caracterizar saque.