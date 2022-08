VW/Gol e Montana batem em Jundiaí

Quatro pessoas ficaram machucadas com a batida

Neste domingo (14), por volta das 14h, ocorreu acidente na rodovia PR-218, em Jundiaí do Sul.

Um VW/Gol (placas de Jacarezinho), trafegava pela via, no sentido de Jundiaí do Sul, e ao atingir o Km 78 realizou conversão à esquerda sobre a pista e colidiu frontalmente contra um Chevrolet/Montana (placas de Cerquilho-SP), que estava em seu sentido contrário. Ele foi arremessado para lateral de outro veículo, Chevrolet/Tracker (placas de Londrina), no trevo da rodovia.

O condutor do Gol (50 anos) teve ferimentos médios, e seus dois passageiros, leves. Já o do Tracker (60 anos) feriu-se levemente. Todos encaminhados para Jundiaí do Sul.

O motorista da Montana fugiu do local.