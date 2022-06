Vôlei e Futsal são campeões nos JOJUPs

Confira as equipes vencedores da competição

As equipes de vôlei feminino e futsal masculino de Santo Antônio da Platina foram campeãs da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná, realizado no último fim de semana, em Santa Mariana.

O município teve três equipes na competição apoiadas pela prefeitura municipal através do Departamento de Esportes.O prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, acompanhou a disputa e comemorou a vitória junto das equipes platinenses.

O time de futsal masculino comandado pelo professor Diego Vieira venceu cinco times adversários até chegar à final, vencendo a equipe anfitriã de Santa Mariana nos pênaltis com três defesas do goleiro Alafe Vinicius. No total a disputa do futsal contou com 19 equipes da Região 3 do Paraná.

Comandadas pelo professor Jefferson Wronski as meninas platinenses também fizeram bonito e foram campeãs invictas após enfrentarem quatro jogos, vencendo na final por 2X1 contra o time de Siqueira Campos.

O futsal feminino também participou e ficou em quarto lugar na competição. As equipes vencedoras irão participar da próxima fase dos Jogos da Juventude do Paraná em Ibiporã, em agosto, rumo a disputa do título macrorregional.