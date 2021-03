Viúvo conta drama da morte após parto da filha (vídeo)

Corpo da esposa – falecida pela Covid-19 – foi enterrado nesta segunda-feira

Exclusivo: José Guilherme de Paula Morin tem 28 anos. É viúvo de Juliana Sant’Ana (fotos ao final desta matéria), cujo corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 29, no Cemitério Parque das Oliveiras , em Santo Antônio da Platina.

A esposa faleceu aos 31 anos às 14h30m do domingo, dia 28, no Hospital Regional do Norte Pioneiro. Não houve velório e o sepultamento da manicure (que trabalhava na área de sua casa) foi acompanhado apenas pelo marido e a mãe da vítima, além de funcionários do cemitério.

A moça estava grávida, teve a filha, Ana Júlia, no último dia 22. Na sequência, foi intubada, mas não resistiu. O caso enlutou o Norte Pioneiro.

Na tarde desta segunda, o rapaz – que trabalhava na chácara de um médico, dono da boate Luz de Lua, desativada por conta da pandemia – recebeu o npdiario exatamente no local onde a Juliana prestava serviço, no Jardim São Pedro. Os esmaltes ainda estão numa prateleira (fotos).

Guilherme contou ter sido infectado pela Covid-19 antes da moça, e acha que foi quem lhe transmitiu o coronavírus.

Disse que está difícil manter a serenidade, mas pensa nos outros quatro filhos (Luis Miguel, dez anos; Vítor Lucas, 13; e Gabriel, 14) e se mantém firme.

A bebê nasceu com 2,5 kg, mas já “engordou”, segundo o genitor, e hoje pesa 3,4 quilos.

A família precisa de tudo e já vem recebendo doações de anônimos. Ele é evangélico da Assembleia de Deus, porém diz que “todas as religiões têm o mesmo Deus”.

Aceita fraldas, leite Nan (fórmula infantil da Nestlé indicada para complementar a dieta de bebês entre 0 a 6 meses), roupinhas e o que mais desejarem. Mora no Jardim São Pedro.

Ana Júlia (nas fotos nos braços do pai) e os irmãos terão uma história trágica para relatar no futuro, mas sabem ou pelo intuem que Juliana, vida perdida por uma doença que dizimou milhões no mundo, não conseguiu tirar a força dos filhos , herdeiros do espírito eterno de luta e garra da mãe.

Depósitos de quaisquer valores podem ser efetuados na conta bancária de Guilherme:

Agência 1588-1/ Bradesco/Santo Antônio da Platina.

Conta Poupança 0000190-2 / José Guilherme de Paula.