Vitória para Tork no Brasileiro de Enduro

Romulo Bottrel somou pontos importantes em Aracruz (ES)

A Pro Tork fez a festa com Romulo Bottrel na disputa da quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Enduro 2021, realizada neste fim de semana, dias 7 e 8 de agosto, no município de Aracruz (ES). O piloto venceu a disputa da categoria E2 ao somar um segundo e um primeiro lugares.

O percurso foi de aproximadamente 50 quilômetros, com três especiais. O primeiro Enduro Teste de 2,8 km misturou pastagens, pedras e belas paisagens. O segundo com 4,5 km foi em circuito de trilha fechada, dentro da mata. Por fim, um Cross Teste com 4,2 km em trecho de cross country e de motocross.

Para Romulo, um grande desafio. “Ambos os dias a chuva tornou tudo mais difícil, com terreno liso, bem escorregadio. Ontem entrei desconcentrando e acabei perdendo por 8 segundos. Hoje no início da prova caiu o pedal de freio traseiro, mas logo consegui recuperar e vencer”, explica o líder na classificação.

A maior fabricante de motopeças da América Latina também marcou presença com Lolo Anton, até então líder na E1. Porém, com lesão no ombro, ele sentiu bastante durante a volta de reconhecimento e optou por não continuar. A intenção é descartar o evento, conforme previsto em regulamento.

De volta as suas cidades, Romulo retoma o treinamento e Lolo foca na recuperação. A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro 2021 pretende reunir os competidores nos dias 25 e 26 de setembro, em Nova Brescia (RS), seguindo todos os protocolos diante da pandemia.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.