Vitória para a Pro Tork na abertura do Camp. Brasileiro de Rally Baj

Rafa Espíndola foi destaque da categoria ‘Brasil’ neste fim de semana em Botucatu (SP)

Rafa Espíndola (foto) mandou ver na abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2022, levando a Pro Tork Racing Team ao alto do pódio da categoria Brasil. A primeira etapa da temporada aconteceu neste fim de semana, dias 26 e 27 de março, durante o 16º Rally Cuesta, no município de Botucatu (SP).

O evento teve início com o prólogo, que definiu a ordem de largada dos competidores. Rafa conquistou o quinto melhor tempo e partiu motivado para a disputa. A estratégia foi fazer uma prova segura, sem arriscar muito, mesmo assim, ele venceu todas as quatro especiais, cada uma de 70 km.

“Estou feliz com o meu desempenho, me preparei bastante, estou no meu melhor ritmo, tanto físico, quanto mental. Retornei à competição após alguns anos afastado, Baja é a modalidade que eu mais me identifico e estou pronto para brigar pelo título”, afirma o campeão da Brasil em 2010 e da Super Production em 2019.

De volta a sua cidade, Brusque (SC), Rafa retoma o treinamento e os acertos com a motocicleta. O Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2022 tem sua segunda rodada programada para acontecer nos dias 14 e 15 de maio, durante o Rally Rota Sudeste, também no estado de São Paulo.