Vítima do carro que partiu ao meio está em Londrina agora

Na Emergência da Santa Casa em estado grave por causa de fraturas no crânio

Exclusivo: Maria José Pinha, de 38 anos, está internada na Santa Casa de Londrina. Ela viajava de Jacarezinho, onde reside, para Ventania e em torno de 15 horas desta terça-feira, dia primeiro, protagonizou um acidente no KM 50 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

A vítima passou pelo Pronto Socorro Municipal em Santo Antônio da Platina, com fratura no crânio e outros machucados na face, além de escoriações por quase todo o corpo. Por volta das 20 horas encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho e na sequência para a unidade de saúde londrinense, na rua Espírito Santo, 523, centro.

Só que a paciente se encontra nesta quarta-feira, dia dois, na Emergência, na rua Souza Naves, ao lado, e seu estado só é passado por telefone uma vez ao dia para quem fez a internação.

Maria José estava num VW/Gol(placas de Ourinhos/SP) e teria tentado ultrapassar – no KM 50 da BR-153 numa reta em frente do Motel Six Suíte– um guincho(“prancha”) , cujo motorista de 33 anos transitava de Adamantina(SP) para Itajaí(SC). Ele contou ao Npdiario que o carro rodou e colidiu contra uma Scania.

O condutor da carreta e seu acompanhante – que transportavam adubo – relataram o ocorrido exatamente como o rapaz do guincho narrou. Ela estava sentada fora do Gol esperando o socorro, conforme ressaltaram.

Atenderam a ocorrência também o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e as Polícias Militar e Rodoviária Federal.