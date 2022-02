Violência doméstica em Santo Antônio

Homem se arma com facão e ataca ex-mulher

No último sábado (19), alvo de violência doméstica foi atacada pelo ex-companheiro.

A Polícia Militar foi acionada para socorrer a mulher em sua residência. A vítima (27 anos) relatou que seu agressor (35 anos) foi à sua residência e disse, em tom agressivo e ameaçador, precisar conversar sério. Contou que então, ao se aproximar do ex-companheiro, ele se armou com um facão e com um golpe a atacou na região do braço. No entanto, não a acertou com a parte que contém a lâmina, o que fez com que a região ficasse avermelhada.

A Equipe, ao chegar ao local, desarmou a arma branca do ofensor, prendeu o elemento e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil local. Diante dos fatos, o facão foi apreendido.