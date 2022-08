Violência doméstica acaba em apreensão de pistola

Disparos ocorreram no Jardim Grevílea em Santo Antônio da Platina

No último domingo (21), numa residência localizada no Jardim Grevílea, Santo Antônio da Platina, onde era realizada uma confraternização familiar, homem de 45 anos, após acesso de ciúme e discussão com a esposa, 44 , realizou ameaças e efetuou vários disparos de arma de fogo no portão da casa e se evadiu do local, não sendo localizado.

Nesta terça-feira (23), a vítima compareceu na delegacia para prestar declaração sobre os fatos e solicitar medidas protetivas. Logo em seguida, ela retornou para sua residência e foi abordada pelo marido, onde novamente tiveram desentendimento e o elemento voltou a efetuar disparos contra o carro da mulher, estacionado em via pública.

A Polícia Militar, acionada, tentou localizar, porém conseguiu fugir.

Contudo, se deslocaram até a empresa do indivíduo e com autorização do responsável realizaram a apreensão de um cofre, em razão da informação de que a arma de fogo utilizada estaria no local.

Por fim, nesta quarta, dia 24, o próprio acusado compareceu espontaneamente na delegacia, acompanhado de seu advogado e foi interrogado, permanecendo em silêncio, porém, após conversar com a equipe, permitiu acesso ao conteúdo do cofre, sendo a arma apreendida pelo delegado e investigadores.

A pistola calibre .380 estava regularizada e possuía registro em nome do homrm, porém diante dos fatos foi apreendida e o fato comunicado à Polícia Federal para as medidas cabíveis ao caso (perda do registro e da arma). Também foi indiciado pelo crime de disparo de arma de fogo em continuidade delitiva, cuja pena é de reclusão de 02 a 04 anos e multa.