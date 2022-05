“Viking Store” é nova opção de vestuário e presentes na Região

Loja platinense traz moda masculina, adega, cutelaria e muito mais

Mais uma excelente opção para Santo Antônio da Platina e Região para vestuário e presentes, não deixe de conferir na na Rua Benjamin Constant, 686, centro platinense (fotos).

Aberta no final do ano passado, empresa oferece opções de vestuário masculino sendo as principais marcas Ogochi e Red Nose, com moda inverno e verão, além de acessórios e calçados, contando ainda com perfumaria e produtos exclusivos para barba e cabelo.

A loja trouxe uma proposta ousada e diferente da normalidade, juntando vestuário com uma conveniência onde se encontram diversos rótulos de Vinhos, Cervejas, Gins e Whisky.

Ao lado da Control Power, desenvolvimento de software empresa do grupo, venha fazer uma visita, na Rua Benjamin Constant, 686, quadra debaixo do Cinema Caffé.

Na Viking Store se trabalha também, com uma grande variedade de Cachaças Mineiras, e decorações derivadas, além de produtos para Churrasco, Cutelaria e essências para Drinks.

Uma vasta quantidade de opções para presentes, que com certeza agrada todos os consumidores.

A Viking Store também serve para seus clientes o delicioso Café Ghini feito na hora, uma parceria com o Café Ghini, sendo também disponibilizado o produto para comercialização.

Guilherme Muniz, o André e a Sarah convidam a todos para conhecer o aconchegante espaço, e conferir a variedade de produtos e mercadorias disponibilizadas e também para acompanhar as promoções pelo nosso Instagram.com/viking.st