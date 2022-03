Vigilância atende os vulneráveis de Jacaré

Deu suporte aos que estão em situação de rua na cidade

Vigilância Epidemiológica de Jacarezinho esteve no Programa de Voluntariado Paranaense (PROVOPAR) nesta manhã de quinta feira (31) para atender a população vulnerável em situação de rua com os testes rápidos: HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

O objetivo foi identificar a doença e assim ofertar o tratamento precoce para essa população carente de acesso aos serviços de saúde, que sofre preconceitos e julgamentos morais, sociais e institucionais, além das mais diversas formas de violência.