Vice-líder do governo chama ex-prefeito de “safado” e “traidor”

Deputado acusa político de “desqualificado” e “funcionário fantasma”

O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, Deputado Cobra Repórter (foto) fez ontem (sexta-feira, dia 29) a mais contundente crítica política de sua vida pública. Detonou Mário Augusto Pereira (PSC), que foi prefeito de Ribeirão Claro quatro vezes e tentou se reeleger (sem sucesso) para o quinto mandato há dois anos.

O pai do ex-chefe do executivo também já foi prefeito na pequena cidade de 12 mil habitantes e 114 anos.

“É uma das pessoas mais desqualificada que eu já conheci até hoje, um senhor de idade, traidor, estou decepcionado, aproveitador, tenho vergonha de ter andado um dia ao lado dele, não tem vergonha na cara, safado, que gosta de achacar as pessoas, funcionário fantasma, porque trabalhou no governo , mas só ficava na fazenda dele; sem nenhum tipo de caráter; Ribeirão Claro não merece esse cara nunca, nós que somos pessoas de bem temos que acabar com pessoas como ele, não pode ter espaço na política, falo de peito aberto, um homem desqualificado, não dá para entender”.

Mario Pereira, divorciado, é casado hoje com Ana Maria, atual chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, que abrange 12 municípios.

É pecuarista (dono de fazenda) e tem 72 anos. Ele deve se posicionar sobre o assunto neste sábado, dia 30.