Vereador platinense tem alta de hospital

Buchecha está bastante debilitado mas vivo e lúcido

O vereador platinense Edson Muniz Gonçalves (fotos e vídeo),conhecido como Buchecha, recebeu alta e deixou às 19h15m desta sexta-feira, dia 13, o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

O comerciante de 56 anos ficou três semanas na unidade de saúde.

Familiares e amigos agradecem e pedem que as orações continuem. Também se mostram gratos com os funcionários do Regional.

O retorno ao cargo público deverá ocorrer nas próximas semanas. Foi reeleito para cumprir seu segundo mandato pelo PSB e fez 553 votos.

“Ele me ligou e nos falamos um minuto e 14 segundos assim que saiu do Hospital Regional; muito emocionante… Torço para que se recupere bem, primeiro a saúde e depois o trabalho e a política. Mas, confio que vai dar tudo certo”, declarou ao npdiario com a voz embargada o presidente da Câmara, José Jaime Mineiro(PSDB).