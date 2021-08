Vereador melhora e pode sair da UTI

Está consciente e deverá ser transferido para leito semi-intensivo em breve

O comerciante e vereador Edson Muniz Gonçalves (fotos), de 56 anos (fará 57 em outubro próximo) foi internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde e depois na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina infectado pela Covid-19. Na manhã desta quarta-feira, dia quatro, familiares informaram ao npdiario que a situação melhorou muito nos últimos dias, já se comunica(ainda com certa dificuldade) e a expectativa é que saia da UTI nos próximos dias para um leito semi intensivo.

Buchecha, como é conhecido, foi reeleito para cumprir seu segundo mandato pelo PSB e fez 553 votos.

Familiares e amigos continuam pedindo orações e também agradecem a todos no Regional, sem exceção.