Vereador Buchecha transferido para UTI

Do Hospital Nossa Senhora da Saúde ao Regional do Norte Pioneiro

O comerciante e vereador platinense Edson Muniz Gonçalves (fotos), de 56 anos (fará 57 em outubro próximo) foi internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina infectado pela Covid-19. E agora pouco nesta tarde de quarta-feira, dia 23, encaminhado à Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Buchecha, como é conhecido, foi reeleito para cumprir seu segundo mandato pelo PSB e fez 553 votos. Tirou licença de 15 dias que vence no fim de semana. Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 28, faltará. A partir de então, conforme explicou o presidente do Legislativo, José Jaime Mineiro(PSDB) haverá recesso por 30 dias. O suplente é o correligionário Valter do Salão.

Permanecia estável sem intubação, mas seu quadro clínico se tornou mais delicado. Familiares e amigos pedem orações.

