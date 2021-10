Vereador Buchecha reassume o cargo

Ele ainda está se recuperando mas já pode exercer mandato

O vereador platinense Edson Muniz Gonçalves (vídeo),conhecido como Buchecha(PSB), reassumiu seu cargo após cerca de dois meses e meio da alta da UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, saída emocionou toda região no dia 13 de agosto último (reveja vídeo abaixo)

O suplente Valter Carvalho ficou na função nesse período, “agradeço a todos e peço rapidez na melhora de saúde do titular”, disse.

Muniz é comerciante, tem 56 anos e ficou três semanas no Regional infectado pela Covid-9.

Familiares e amigos agradecem e pedem que as orações continuem. Também se mostraram gratos com os funcionários do hospital.

Foi reeleito para cumprir seu segundo mandato pelo PSB e fez 553 votos.