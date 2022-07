Vendedor encontra carteira com dinheiro, chama PM e entrega

Tinha R$ 1.340,00 em dinheiro mas ambulante não pegou

Às 14h10m de quarta-feira, dia 27, um vendedor ambulante achou uma carteira caída ao chão. No interior, havia R$ 1.340,00 em espécie, um cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) em nome do proprietário e documentos. Aconteceu na rua Dr. Xavier da Silva, perto da Caixa Econômica Federal, centro de Ribeirão Claro.

Imediatamente, entrou em contato com a Polícia Militar – através do número 190 -informando o fato.

A equipe deslocou-se até ao pronto socorro, verificou o prontuário do cartão, localizou o endereço no bairro dos Abreus.

Confirmado o dono, os pertences entregues de imediato.

O Npdiario conseguiu localizar João Paulo Tavares Silva (fotos). Tem 30 anos, comercializa cobertas, mantas, redes etc.

Ele é casado com Lígia, também paraibana, e tem dois meninos gêmeos, Gabriel e Samuel, de três anos. Com forte sotaque nordestino, trabalha no Norte Pioneiro e no sul/sudeste de São Paulo, mas tem uma casa em Bernardino de Campos, na média Sorocabana, região da cidade de Ourinhos(SP).

Contou que foram os pais, Fátima e Raimundo, quem lhes ensinou o valor da honestidade, a maior e mais valiosa herança que o ser humano pode ter. Não conheceu o dono da carteira, “não pensei nisso”, afirmou, tranquilo.

O que deveria ser rotineiro, virou notícia, graças ao ambulante e a PM. O mundo é feito de ações inspiradores e comoventes como a que ocorreu em Ribeirão Claro, município de apenas 11 mil habitantes.